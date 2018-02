Kremlin: aanklachten VS zonder enig bewijs

Ⓒ EPA

MOSKOU - Het Kremlin heeft maandag Amerikaanse beschuldigingen over de presidentsverkiezingen in de VS van de hand gewezen. De aanklachten, van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller, bevatten geen enkel bewijs dat Rusland zich met die campagne heeft bemoeid, luidt de verklaring. Mueller onderzoekt al enige tijd Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.