Jeugdtrainer voor ogen spelertjes afgetuigd met knuppels

Een trainer die het gevecht wilde stoppen, kreeg ook klappen. Het lukte de vader van het slachtoffer en enkele ouders om de jongens te verjagen.

Eentje zou een mes hebben getrokken maar niet hebben gebruikt. Toen de politie ter plaatse kwam op het veld van SV Zwolle, waren de aanvallers verdwenen.

Bewust op zoek

Volgens de Stentor ging het om vier tot vijf jongens. Ze droegen hoodies en hadden twee knuppels bij zich. Ze waren bewust op zoek naar de trainer van de D1.

Uwais Goelab was woensdagmiddag al geïnformeerd door de politie dat ze met de zaak bezig waren. Enkele uren later werd hij opgezocht.

Ruzie over gebroken kettinkje

In december was de trainer ook al aangevallen tijdens een zaalvoetbaltoernooi. Aanleiding was een ruzie over een gebroken kettinkje. Een van de daders is herkend door het slachtoffer.

Zaterdag stond de jeugdtrainer weer op het veld. Volgens de Stentor zijn de clubbestuurders boos en voelen ze zich machteloos.

Foto’s en beelden

Beveiligingscamera’s hebben foto’s en beelden van de daders gemaakt. Deze zijn inmiddels in bezit van de politie.