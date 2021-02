Angelina Jolie verkoopt uniek schilderij Winston Churchill

Het gaat om het schilderij ’The Tower of the Koutoubia Mosque’, dat de Britse oorlogsleider in januari 1943 in het Marokkaanse Marrakesh schilderde. Churchill was toen in Marokko voor een top met de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Op die Conferentie van Casablanca werd besloten dat alleen de onvoorwaardelijke overgave van de Duitsland, Italië en Japan een einde aan de oorlog zou maken.

Franklin D. Roosevelt en Winston Churchill tijdens de Conferentie van Casablanca. Ⓒ Hollandse Hoogte / AP | Associated Press

Churchill gaf het schilderij na de conferentie aan Roosevelt, die hij als een goede vriend beschouwde. Na diens dood in 1945 kwam het doek in handen van Roosevelts zoon Elliot, die het in 1950 aan een verzamelaar verkocht. In 2011 kochten de toen nog getrouwde Angelina Jolie en Brad Pitt het doek van een antiekhandelaar in New Orleans. Het schilderij zal 1 maart door Christies in Londen geveild worden en zal naar verwachting ten minste 2,5 miljoen pond opbrengen.

Vriendschap

Churchill was een verwoed amateurschilder. Van zijn hand zijn meer dan 500 schilderijen bekend. Tijdens de oorlog maakte hij echter alleen dit schilderij, wat het doek volgens veilingmeester Nick Orchard van Christies tot een uniek werk maakt. „The Tower of the Koutoubia Mosque is waarschijnlijk het beste schilderij van Winston Churchill, ook gezien het historische belang van de gelegenheid en de vriendschap tussen de twee leiders”.

Prijzen

De prijzen van werken van Churchill zitten de afgelopen jaren flink in de lift. Een schilderij van goudvissen in de vijver van zijn landgoed Chartwell bracht in 2014 1,4 miljoen pond op. Vorig jaar leverde een olieverfschilderijtje van een fles van Churchills favoriete whiskymerk Johnny Walker bijna een miljoen pond op.