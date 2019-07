Verdachte geboeid ontsnapt in Heemstede

Ⓒ ANP XTRA

HEEMSTEDE - Een man die op verdenking van mishandeling was aangehouden en geboeid achter in een politieauto was gezet, is het zaterdagavond gelukt om te ontsnappen. Lang duurde zijn vrijheid niet, aangezien hij in de ochtend bij een vriend in de auto werd aangetroffen, meldt een wijkagent uit het Noord-Hollandse Heemstede.