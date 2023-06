Man (28) overleden na vechtpartij in Alphen, drie verdachten opgepakt

ALPHEN - In een buitengebied bij het Brabantse Alphen is zaterdagavond een dode man onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie ging ter plaatse aan de Oosterwijksestraat en meldt dat er sprake was van een vechtpartij. Drie verdachten zijn aangehouden.