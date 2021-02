WHO-team: coronavirus komt niet uit lab in Wuhan

Een team van de WHO is vorige maand naar China gereisd om meer te weten te komen over de oorsprong van het virus dat eind 2019 voor het eerst werd gesignaleerd in de stad Wuhan, 1000 kilometer ten zuiden van Peking. De WHO heeft het virologische instituut van Wuhan bezocht, dat is genoemd als mogelijk bron van het virus, onder anderen door de Amerikaanse ex-president Trump.

Het bezoek aan het instituut was volgens Embarek belangrijk om meer te begrijpen waar die verhalen vandaan komen. Het instituut heeft sinds 2012 een extra beveiligde afdeling waar virussen, inclusief coronavirussen, worden onderzocht. Het heeft ook een nog strenger afgeschermde afdeling waar onder meer de dodelijke infectieziekte ebola wordt onderzocht. Volgens Embarek zijn de gesprekken in het instituut „open en eerlijk” geweest.

Half januari nog drong toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo er bij de WHO-onderzoekers op aan „de Chinese regering onder druk te zetten om met nieuwe informatie te komen.” Volgens Pompeo waren in de herfst van 2019 werknemers van het instituut in Wuhan ziek met griepverschijnselen, maar de Chinese autoriteiten hebben later verklaard dat geen enkele werknemer een virus had opgelopen dat leek op wat later voor Covid-19 zou doorgaan. Volgens Pompeo houdt de communistische volksrepubliek informatie achter.

Na de eerste vastgestelde besmettingen eind 2019 hebben de autoriteiten in Wuhan destijds verkondigd dat er een heel mild behandelbaar virus was opgedoken, dat niet van mens op mens zou overspringen. Mensen in China die dat publiekelijk tegenspraken, werden vaak wegens „het verspreiden van valse geruchten” vervolgd door de politie.

De meest gangbare theorie is nu dat het virus van dieren, mogelijk vleermuizen, is overgebracht op mensen. Dat zou mogelijk op een markt in Wuhan zijn gebeurd. Embarek verwacht niet dat zijn team uitsluitsel kan geven als het komende week het onderzoek afrondt. Dit is pas een eerste stap, aldus de teamleider. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans maakt deel uit van zijn team.