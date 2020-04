LIVE | CBS vermoedt hogere sterfte door corona dan eerder gemeld

De hoofdpunten:

Al 14 mensen van cruiseschip Zaandam gehaald

Britse autoriteiten bouwen meer noodziekenhuizen

China meldt coronagevallen zonder symptomen

Amerikaanse ambassadeur: China niet eerlijk over coronavirus

VS passeren Italië met meeste coronadoden in 24 uur

Tweede dode door corona op Sint-Maarten

KLM gaat Nederlanders terughalen uit Australië en Nieuw-Zeeland

Cruiseschip Zaandam met Nederlanders aan boord in Florida aangemeerd

Minister De Jonge dringt aan op voorbereiden op noodscenario ic’s

Arts verklaart succes Duitse aanpak: ’Nederland was te laat’

’Meer dan 2400 IC-bedden is een illusie’

Financieel-economisch:

Schoonmakers rekenen op omzetklap tot 30% door corona

Chinese fabrieken weer open, maar: ’Er is geen afzetmarkt’

Airbnb komt nu ook verhuurders tegemoet

Uit de sportwereld:

FOX: ’Voorbarig om stekker uit Eredivisie te trekken’

Analyse: Wielerbazen koesteren ijdele hoop in Tour-soap

Uit de entertainment-wereld:

Pinkpopbaas Jan Smeets besmet met het coronavirus

Hans Kraay jr. heeft moeite met thuiszitten

CBS vermoedt hogere sterfte door corona dan eerder gemeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert in de derde week van maart 444 sterfgevallen meer dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het coronavirus. Ze signaleren een afwijking van de sterftecijfers van het RIVM, die in die week 280 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus. Het CBS vermoedt dat er een verschil is omdat niet iedereen die overlijdt door het coronavirus ook zo wordt geregistreerd.

In week 12 overleden volgens het CBS 3575 mensen, wat fors hoger is dan het gemiddelde sterftecijfer van 3135 in de weken daarvoor.

Coronagevallen zonder symptomen

In China zijn in de afgelopen 24 uur zestig nieuwe coronapatiënten geregistreerd die geen symptomen hebben. Dat maakte de nationale Gezondheidscommissie vrijdag bekend. Een dag eerder werden 130 nieuwe gevallen zonder symptomen gemeld.

Woensdag maakte de Chinese regering voor het eerst bekend dat het data bijhoudt over coronagevallen zonder klachten. De resultaten voeden de vrees voor een tweede virusuitbraak in het land. China heeft naar eigen zeggen 1027 patiënten die geen symptomen vertonen onder medische observatie staan.

De afgelopen 24 uur werden in het land 31 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar daar zijn de nieuwe gevallen zonder symptomen niet bij opgeteld. Er werden vier coronadoden geregistreerd, allen stierven zij in de stad Wuhan, waar het virus in december voor het eerst opdook. Twee van de nieuwe geïnfecteerden zijn volgens de cijfers van de overheid in China besmet geraakt, de rest daarbuiten.

In heel China zijn nu ruim 81.000 gevallen van het coronavirus bekend en 3322 doden te betreuren.

Amerikaanse ambassadeur: China niet eerlijk over coronavirus

China heeft de wereld geen betrouwbare data verstrekt sinds het uitbreken van het coronavirus. De Chinezen schieten nog steeds tekort in openheid over de werkelijke aantallen besmettingen.

Dat stelt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, in een interview met het AD. Volgens Hoekstra hebben de besmettingsprognoses van zowel de Amerikaanse specialisten als die van het Nederlandse RIVM te lijden onder Chinese manipulatie van statistieken van besmettingen en slachtoffers.

De ontwikkelingen in Italië en Spanje geven volgens hem een realistischer beeld dan de officiële Chinese besmettingstrends. „We willen precies begrijpen wat er gebeurt en delen alle informatie. Wij zijn onderling heel transparant, ook naar onze burgers. Van China kregen we niet meteen die transparantie”, aldus Hoekstra. „Toen wij voor het eerst hoorden over dit virus hebben we aangeboden specialisten te sturen. Die hulp werd afgeslagen. Daarna werden Amerikaanse journalisten het land uitgeschopt.”

Hoekstra neemt het de Chinezen kwalijk dat er nu sprake is van een wereldwijde pandemie. „De wereld had hier veel efficiënter op kunnen reageren als China transparanter was geweest.”

14 mensen van cruiseschip Zaandam gehaald

Veertien opvarenden van het cruiseschip Zaandam zijn in de haven Port Everglades, bij Fort Lauderdale, van boord gehaald en naar twee ziekenhuizen overgebracht. Plaatselijke media melden dat het om een bemanningslid en dertien passagiers gaat. Donderdag liet de cruiseonderneming Holland America Line (HAL) weten dat er nog vijf Nederlanders aan boord zijn. Het is niet bekend of er Nederlanders zijn onder de patiënten die donderdagavond van boord zijn gehaald.

Hulptelefoon voor informatie en luisterend oor

Speciale telefoonlijnen die enkele instanties in de huidige coronatijd hebben geopend, worden veel gebeld. Zo is de telefoonlijn die ouderenbond ANBO 11 maart opende, al door ruim 4000 mensen gebeld. De Rode Kruis Hulplijn is sinds de start al meer dan 15.000 keer gebeld en ook bij de Luisterlijn is het erg druk. Wilden veel bellers aanvankelijk vooral feitelijke en praktische informatie, de laatste week bellen er ook massaal ouderen die eenzaam zijn.

„We merken dat de meeste mensen die bellen een praktische vraag hebben, zoals over het doen van boodschappen of het houden van afstand”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Daarnaast bellen veel mensen met een medische vraag en een groot gedeelte belt omdat zij in deze tijd van quarantaine alleen zijn.

Die ervaring heeft ook de ANBO. „Veel mensen die al niet zo’n groot sociaal netwerk hadden, zijn door de coronamaatregelen nog meer op zichzelf aangewezen. We zijn blij dat we die mensen een luisterend oor kunnen bieden”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. De bond biedt elke dag allerlei activiteiten aan via Facebook, zoals stoelyoga, kooktips en hersengymnastiek.

De medewerkers van de Luisterlijn krijgen (via telefoon en chat) ook veel bezorgde en angstige mensen binnen. Vorige maand startte Omroep MAX samen met de Luisterlijn een grote campagne om ouderen die zich vanwege het coronavirus zorgen maken te wijzen op het bestaan van deze Luisterlijn.

Tweede dode Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is opnieuw een man overleden door een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het gaat om de tweede dode op het eiland.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen op Sint-Maarten blijft verder stijgen. Op dit moment zijn er 23 besmettingen geregistreerd. Daarbij gaat het om achttien mannen en vijf vrouwen. Eén persoon is tot nu toe opgeknapt.

Minister-president van Sint-Maarten Silveria Jacobs maakt verder bekend blij te zijn met de vanuit Nederland toegezegde twaalf intensivecarebedden voor het ziekenhuis op Sint Maarten.

De Curaçaose minister van gezondheidszorg Suzy Camelia-Römer bevestigt in het Antilliaans Dagblad dat is afgesproken dat Nederland in totaal 42 bedden voor het Caribisch deel van het Koninkrijk levert.

Britse autoriteiten bouwen meer noodziekenhuizen

De Britse autoriteiten bouwen meer noodziekenhuizen om het groeiende aantal coronapatiënten te kunnen opvangen. Op die nieuwe locaties in Bristol en Harrogate kunnen straks in totaal 1500 patiënten worden behandeld, meldt gezondheidsdienst NHS.

Een noodziekenhuis in het Londense evenementencentrum ExCeL moet vrijdag officieel de deuren openen. In dat Nightingale-ziekenhuis kunnen op termijn 4000 patiënten terecht. De NHS zegt dat ook noodziekenhuizen worden geopend in Birmingham en Manchester. Daar komen in totaal 3000 bedden te staan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver ruim 2920 patiënten met het coronavirus overleden. De regering staat onder druk om het aantal coronatesten flink op te voeren. Er zitten volgens Britse media nu zorgverleners uit voorzorg in thuisquarantaine omdat ze niet zeker weten of ze besmet zijn.

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid zei dat de regering aan het eind van de maand 100.000 testen per dag wil laten uitvoeren, fors meer dan nu. Afgelopen dinsdag waren ongeveer 10.000 NHS-medewerkers en patiënten getest op het virus.

Partijbaas: nog niet naar buiten in Wuhan

Inwoners van de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar het coronavirus voor het eerst opdook in december, moeten voorlopig alleen naar buiten gaan indien noodzakelijk. Dat zei de hoogste functionaris van de Communistische Partij in de stad vrijdag.

Volgens Wang Zhonglin blijft het risico op een nieuwe uitbraak van het coronavirus groot. Inwoners moeten daarom alert blijven en zichzelf beschermen om nieuwe besmettingen te voorkomen, stelde de partijbaas.

Wuhan gold voorheen als het epicentrum van de virusuitbraak in China. De autoriteiten sloten de stad in januari af van de buitenwereld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het aantal besmettingen in de metropool is volgens de regering drastisch teruggelopen. De restricties in Wuhan worden vooralsnog op 8 april opgeheven.

In heel China zijn volgens de overheid ruim 81.000 gevallen van het coronavirus bekend en 3318 doden gevallen. Zaterdag vindt landelijk een nationaal moment van rouw plaats voor de „martelaren die stierven in de strijd tegen het virus”, meldde staatspersbureau Xinhua vrijdag. Er wordt om 10.00 uur (lokale tijd) drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers terwijl luchtalarmen en sirenes van auto’s, treinen en schepen „jammeren van verdriet.”

’Witte Huis adviseert Amerikanen mondkapjes te dragen’

Het Witte Huis gaat een advies uitbrengen aan alle Amerikanen om in het openbaar mondmaskers te dragen. Dat zegt een ingewijde tegen The Washington Post.

Met het dragen van mondmaskers wil de regering verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegengaan. Volgens vicepresident Mike Pence worden de nieuwe richtlijnen in de komende dagen bekendgemaakt.

President Donald Trump zei donderdag dat het dragen van mondmaskers waarschijnlijk geen verplichting wordt. „Als mensen ze willen dragen, dan kan dat.” Volgens hem werken sjaals ook prima.

Op het Witte Huis wordt al langer nagedacht om de bevolking mondmaskers te laten dragen. Dat de beleidsmakers daar nu toch voor kiezen, komt mede door een nieuw advies van de gezondheidsdienst CDC, blijkt uit een interne memo die The Washington Post heeft ingezien. Eerder adviseerde het CDC dat gezonde mensen geen mondkapjes hoeven te dragen.

De burgemeester van New York Bill de Blasio heeft donderdag zijn inwoners al opgedragen mondmaskers te dragen. Die maatregel maakte hij bekend tijdens een persconferentie. Omdat er een tekort is aan professionele maskers en andere beschermende middelen adviseerde De Blasio een sjaal te gebruiken.

VS passeren Italië met meeste coronadoden in 24 uur

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1169 sterfgevallen gerapporteerd als gevolg van het nieuwe coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. Niet eerder werden in één dag tijd zoveel coronadoden in een land gemeld.

Het hoogste aantal gerapporteerde doden in een etmaal was tot nog toe in Italië, waar op 27 maart 969 mensen stierven aan het virus.

Door de nieuwe cijfers is het Amerikaanse dodental als gevolg van het virus gestegen tot 5926. Woensdag werden in de VS 884 coronadoden gemeld, dat was tot dan toe het hoogste dagelijkse dodental.

De Verenigde Staten hebben de meeste geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd. Sinds woensdag stelden de autoriteiten meer dan 30.000 nieuwe gevallen van het virus vast. Het aantal bekende besmettingen in het land komt daarmee op ruim 243.000.

Terwijl de ic bedden tekort komt, is het ongekend stil op de spoedeisende hulp. Hoe kan dit? Verder in de podcast: de mondkapjesrel met China, de commotie rondom vluchten vanuit de VS en is het Eredivisie-seizoen nu ten einde? Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.