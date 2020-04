LIVE | Minister wil bewonen vakantiehuisjes gedogen tijdens coronacrisis

Gemeenten moeten mensen die clandestien in een vakantiehuisje wonen tijdens de coronacrisis gedogen, vindt het kabinet. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) wil voorkomen dat nog eens tienduizenden mensen „in deze uitzonderlijke tijd op straat belanden.” Nu het coronavirus rondwaart en mensen zo min mogelijk met elkaar in aanraking moeten komen, is het onwenselijk dat mensen hun boeltje moeten pakken of zelfs op straat komen te staan, klinkt het steeds vaker.

