Protestclub blaast ’vredesdemonstratie’ in Amsterdam af

Als voornaamste reden voor het afblazen van het protest noemt de woordvoerder dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. De organisatie overlegde vrijdagavond over het wel of niet laten doorgaan van de demonstratie na een kort geding. Eerder op de dag had de rechter geoordeeld dat het besluit van Amsterdam om de demonstratie van de Dam naar het Museumplein te verplaatsen rechtmatig was. Er werd gevreesd voor wanordelijkheden.

De gemeente zei dat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie meer overzicht heeft over de groepen demonstranten. Volgens Samen voor Nederland was er geen betere locatie dan de Dam voor een ’vredesdemonstratie’. Er werden meerdere tegendemonstraties aangekondigd, onder meer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en een groep antifascisten die een tegengeluid wilden laten horen.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een vermeende Joodse elite. FvD-leider Thierry Baudet refereerde onlangs ook aan de theorie in een interview, zijn partij was ook betrokken bij het protest van komende zondag, net als anti-coronaclubs en vaccinatiecritici.