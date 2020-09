Groot verdriet bij nabestaanden ’Kwartetmoord’ Enschede: ’Ik voel me een verloren ziel’

De verdachten in de zaak rond de kwartetmoord in Enschede. Ⓒ Petra Urban

ALMELO - Als zijn 27-jarige zoon was overleden aan de gevolgen van een virus, dan was dat moeilijk geweest, „maar we hadden het kunnen verwerken.” Maijkel Akfidan werd echter doodgeschoten en de verdachten weigeren te zeggen wat er is gebeurd en waarom.