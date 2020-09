Nabestaanden aan het woord in proces kwartetmoord Enschede

Dinsdag, op de eerste van de vijf zittingsdagen, behandelde de rechtbank de feiten in de zaak tegen de drie hoofdverdachten. De 33-jarige Dejan A., zijn vader Camil (59) en zijn broer Denis (32) zwijgen over de gebeurtenissen op 13 november 2018. De officier van justitie zegt genoeg bewijs te hebben tegen alle drie, wat vrijdag op de derde zittingsdag zal uitmonden in „stevige strafeisen.”

Woensdagochtend om 9.30 uur ontvangt de rechtbank eerst de drie medeverdachten, die sinds april op vrije voeten zijn. Ze worden verdacht van medeplichtigheid. Arie van D. (73) en zijn zoon Dennis (33) uit St. Willebrord zouden de wapens hebben geleverd of daarin hebben bemiddeld. Zizi W. (30) uit Breda werd op 29 januari 2019 opgepakt. Zij wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens.

De viervoudige moord vond plaats in een pand aan de Leeuwenhoekstraat. De slachtoffers werden van dichtbij doodgeschoten. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat alle vier slachtoffers met steeds twee verschillende kalibers kogels om het leven zijn gebracht. Het motief is mogelijk een ruzie in de hennepwereld.

De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht op vrijdag 6 november.