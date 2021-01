Oproep: familiestrijd om vaccinatie

Voor die prik vaak is toestemming nodig van een voogd, vaak een ouder, broer of ander familielid omdat zo’n 75 procent van deze groep wilsonbekwaam is. Niet iedereen ziet vaccinatie zitten. Ontstaan er in uw familie spanningen over het al dan niet inenten van een dierbare? Lopen de ruzies hoog op? Of zit u met een ander vaccindilemma?

Mail uw verhaal en telefoonnummer in vertrouwen naar verslaggever [email protected]