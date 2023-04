Premium Het beste van De Telegraaf

’Toen ik je zag was je koud en stil’ Hartverscheurende verklaring kind (3) geliquideerde: ’Papa, ik kan alleen aan jou onder dat witte laken denken’

Door Jeannine Verhagen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - „Papa ik wil je iets vertellen. Iets dat jij nog niet weet. Waar ben jij nou heen? Toen ik je zag was je koud en stil. Papa wakker worden, is wat ik roep. Ik zag alleen mensen met groot verdriet. Ik kan niet slapen en wil niet eten. Ze zeggen: papa is nu een ster en zal over je waken. Maar het enige waar ik nog aan kan denken, is jou onder dat witte laken.”