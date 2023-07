Opruimen glas van monument Dronten is ’startpunt van nieuw begin’

„Het was een mooi en rustig moment”, aldus de zegsvrouw over de opruimactie, die verder niet toegankelijk was voor publiek. Bij het opruimen waren ook nabestaanden en burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten aanwezig. „We zijn een heel eind gekomen”, laat de woordvoerster weten. Volgens haar is dit „een startpunt van een nieuw begin.”

Het monument, dat bestond uit 67 glaspanelen met hierop de namen van de overledenen, werd in de nacht van 18 op 19 juni vermoedelijk met een hamer vernield. Twee panelen bleven gespaard. De afgelopen tijd kregen nabestaanden de tijd om de locatie in het Koningin Wilhelminabos te bezoeken en eventueel te zoeken naar glasscherven met daarop de naam van hun dierbare.

Bij KWF kwamen na de vernieling veel geschokte reacties binnen. Maar ook reacties van verslagenheid en saamhorigheid, vertelt de woordvoerster. Het monument wordt zo veel mogelijk in originele staat hersteld, inclusief de namen van de overledenen. „Het moet recht doen aan wat het was”, zegt ze. Een inzamelingsactie voor het herstel van het monument heeft meer dan 200.000 euro opgebracht.

Het is nog onduidelijk wat er in die bewuste nacht is gebeurd. Voor de vernieling is nog niemand opgepakt.