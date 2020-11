Ministers werken aan verbod op messenverkoop minderjarigen

Bovendien worden de regels voor wapens verduidelijkt, zodat sneller ingrijpen mogelijk is als iemand over straat gaat met een keukenmes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan dienen. Ook wordt nadrukkelijk ingezet op preventief fouilleren, inzamelen van wapens en kluisjescontroles op scholen. Ouders krijgen op het hart gedrukt dat er over het gevaar van wapenbezit moet worden gesproken met kinderen.

Dat schrijven de bewindslieden in een gezamenlijk plan tegen steekpartijen onder jongeren. Daarbij zijn ook gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, bureau Halt en de jeugdreclassering betrokken. „Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren zijn niet normaal”, schrijven de ministers aan de Tweede Kamer. „In alle geledingen van de maatschappij zijn hierover bij herhaling dringende zorgen geuit. Het kent alleen maar slachtoffers, waarbij wij denken aan de steekincidenten waardoor de samenleving sinds eind vorig jaar met enige regelmaat wordt opgeschrikt.”

De ministers doelen op toenemend messengeweld, vooral onder jongeren. Het baart beleidsbepalers, politici en de politie al langer grote zorgen. Het lijkt ’normaal’ geworden voor jongeren om een mes op zak te hebben. Burgemeesters als Aptroot en Aboutaleb spraken zich eerder uit en opperden meer maatregelen. Experts wijzen ook naar ouders. Een wijkagent in het dorp Poeldijk trof vorige maand zelfs een 8-jarige aan met messen op zak.

De laatste zes jaar is vooral een sterke stijging van steekincidenten onder jongeren tot en met zeventien jaar te zien, blijkt uit politiecijfers. Een merendeel van de jongeren heeft een mes ’voor het geval er iets gebeurt’, staat in het actieplan. Ook de invloed van zogeheten ’drill rap’-groepen wordt genoemd. Die groepen zouden bijdragen aan wapenbezit. Bij een dodelijk steekincident op Scheveningen in augustus 2020 was sprake van een confrontatie tussen rivaliserende drillrap groepen.

Een van de manieren om het tij te keren is dus een verkoopverbod aan jongeren. Legale messen - zoals keukenmessen - mogen dan niet meer worden verkocht aan minderjarigen, bij vaak grotere illegale messen is dat al het geval. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal met winkeliers in gesprek gaan om de maatregel effectief in te zetten. Online verkoop moet aan banden worden gelegd met ’KopieID’, een manier om iemands identiteit op internet vast te stellen. Voor verkoop via buitenlandse websites zal de douane worden ingezet.