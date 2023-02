OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 357 van de invasie LIVE | Rusland claimt ’doorbraken’ in Loehansk en wil ook regio Charkov heroveren

Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense militair opent het vuur vanuit de loopgraven in de regio Donetsk. Ⓒ AFP

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om nóg zwaardere, westerse wapens steeds luider. Tanks worden de komende maanden geleverd, maar Oekraïne vraagt nu ook om straaljagers. Een nieuw Russisch offensief is inmiddels begonnen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.