Ook D66-senioren niet tevreden over Kaag

In een brief aan lijstrekker Sigrid Kaag laat de 150-koppige thema-afdeling senioren en samenleving weten dat D66 naar hun smaak te veel de oren laat hangen naar ’mensen met een jonge of middelbare leeftijd’. „D66 wil het belastingstelsel herzien, maar de rekening komt vooral bij gepensioneerden te liggen”, geeft voorzitter van de afdeling Hein van der Reijden als voorbeeld. Ook op de thema’s wonen en werken zijn senioren door D66 uit het oog verloren, vindt hij. „Denk daar over na”, zegt hij richting Kaag.

D66 krijgt het de afgelopen weken stevig voor de kiezen. Veel kritiek is er op de campagne #KiesKaag die volledig op Sigrid Kaag als persoon is gericht en niet op de partij of de inhoud. Ook Van der Reijden is er ongelukkig mee. „Ik denk dat die campagne nu snel zal verdwijnen.”

De nieuwe kandidatenlijst doet eveneens veel stof opwaaien. De lijst zou te weinig divers zijn, te weinig nieuwkomers bevatten en niet jong genoeg zijn. Anderen vrezen juist dat kandidaten een lage plek hebben gekregen, omdat ze blanke heteroseksuele mannen zijn.