Den Haag krijgt Pim Fortuynstraat

De naam van de vermoorde politicus wordt op de lijst te vernoemen personen geplaatst. Rotterdam heeft al een plein naar hem vernoemd, maar in Den Haag bleef dat tot nu toe uit. Op de sterfdag van Pim Fortuyn, 6 mei, vroeg raadslid René Oudshoorn van de grootste coalitiepartij in de hofstad daarom in schriftelijke vragen om een straat, plein, brug of plantsoen te vernoemen naar de man die symbool stond en staat voor vrijheid van meningsuiting en zeker een eerbetoon verdient. Die vraag is nu positief beantwoord.

Als er ergens op een geschikte locatie een straatnaam nodig is dan komt Fortuyn in aanmerking voor benoeming. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk. „We hopen dat er spoedig een geschikte locatie wordt gevonden door de gemeente om daadwerkelijk dit eerbetoon in Den Haag te realiseren”, reageert partijwoordvoerder Elias van Hees.