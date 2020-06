Nieuw raadsel rond Bende van Nijvel

De autoriteiten in België willen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel graag weten wie deze man is. Ⓒ Politie België

BRUSSEL - Een man poseert met een gigantisch wapen dat lijkt weggelopen uit de Terminator-films. Maar wie is de man? De Belgische justitie heeft een foto vrijgegeven die het al in 1986 in het onderzoek naar de Bende van Nijvel in handen kreeg. Het is een ultieme poging de identiteit van de man te achterhalen.