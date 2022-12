Ambassadeur VS moet oliebollen uitdelen op treinstation na WK-nederlaag

De belofte om oliebollen te gaan uitdelen is het gevolg van een weddenschap, waartoe Duggal zaterdag was uitgedaagd door de Nederlandse ambassadeur in Washington, André Haspels. Hij vroeg haar zaterdag via Twitter om een diplomatiek wedje te maken op de uitkomst van het duel Oranje-VS. „Als Amerika wint, ga ik donuts uitdelen in DC’s Dupont Circle. En als Nederland wint, ga jij oliebollen uitdelen op Den Haag Centraal. Ga je de weddenschap aan?”, schreef Haspels.

Duggal liet zich niet kennen en nam de uitdaging aan. Na de wedstrijd, die Oranje een ticket naar de kwartfinales opleverde en de VS een ticket naar huis, liet ze weten: „Gefeliciteerd met een goed gespeelde overwinning! Een weddenschap is een weddenschap en je zult me dus snel zien op Den Haag Centraal met die heerlijke oliebollen.”

Bekijk ook: Amerikaanse ambassadeur wil op tournee langs alle provincies

Vanuit de Amerikaanse hoofdstad antwoordde Haspels: „We waren geweldige partners vóór deze wedstrijd en zullen dat de komende jaren ook blijven. Ik wou dat ik daar kon zijn om met jou van de oliebollen te genieten, maar dat bewaren we voor een andere keer.”