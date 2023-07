Zes doden na aanval in Chinese kleuterschool

„De slachtoffers zijn een leraar, twee ouders en drie leerlingen en er is een verdachte gearresteerd”, zegt een woordvoerder van het bestuur van de stad in de provincie Guangdong. De toedracht van het incident is nog niet duidelijk.

Op beelden die circuleren via Chinese sociale media is een man met een mes te zien. Vuurwapenbezit door burgers is in China niet toegelaten. In het land kwamen eerder dodelijke aanvallen voor die specifiek op scholen waren gericht, waardoor de overheid de beveiliging heeft opgeschroefd.