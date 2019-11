Vrouw bewaart lichaam echtgenoot elf jaar in vriezer

Nadat ze de vrouw dood aantroffen, besloten agenten om eens een kijkje te nemen in het huis. In een diepe vriezer stuitten ze op het lichaam van de man. Hoe en wanneer hij dood ging, wordt op dit moment onderzocht. „De rechercheurs hebben met verschillende mensen in het appartementencomplex gesproken en ze herinnerden zich dat ze een man gezien hadden in het bewuste huis, maar wanneer dat was, kwam steeds niet overeen.” Hoe lang hij dus precies in de vriezer heeft gebleven blijft nog even gissen, maar dat kan volgens de politie oplopen tot elf jaar.

De politie denkt dat de man door een moord om het leven gebracht is, maar dat de vrouw een natuurlijke dood gestorven is. „We denken dat er bij hem geweld gebruikt is. Op het lichaam van de vrouw waren geen sporen van een misdrijf te zien”, aldus een woordvoerder tegenover ABC.