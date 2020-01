Jurist fileert ’Messiaswaan’ opperrechters Hoge Raad in Urgenda-zaak

Het jaar 2019 stond bol van de demonstraties tegen het klimaatbeleid van de overheid. Ⓒ ANP

De Hoge Raad bewijst Nederland een slechte dienst in de klimaatzaak van milieuclub Urgenda. Dat vindt advocaat Lucas Bergkamp. Volgens de specialist milieuaansprakelijkheid hebben ’s lands opperrechters ’met de blinddoek voor een klimaatactivistische positie overgenomen’. Dat is niet alleen schadelijk voor de democratie, na deze uitspraak is geen bedrijf of persoon nog veilig voor klimaatvervolging. „Dit opent een blik wormen.”