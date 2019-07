Treinverkeer Gooi weken stil om werk aan spoor

Ⓒ ANP

UTRECHT - Over een deel van het spoor in het Gooi rijden in augustus ruim drie weken lang geen treinen vanwege grootschalige werkzaamheden. Reizigers rond Naarden-Bussum, Hilversum en later ook Weesp moeten omreizen of een vervangende NS-bus nemen. De werkzaamheden leveren ook vertraging op voor reizigers naar Flevoland en Amersfoort die over dit traject reizen.