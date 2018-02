Sonja Holleeder spaart Willem niet: ’Het is een vieze hond’

Verslaggever Saskia Belleman was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onder aan dit artikel.

De poging van Sonja en advocaat Willem Jebbink om maandag de deuren van de zittingszaal te sluiten voor pers en publiek tijdens haar getuigenverhoor was even daarvoor gestrand. Volgens Jebbink was er sprake van „ingrijpend gewijzigde omstandigheden” sinds de zussen en de ex-vriendin van Willem Holleeder zelf vroegen om een verhoor in de openbaarheid. Hun veiligheid zou in het geding zijn.

Milieu

Wat die gewijzigde omstandigheden inhielden, maakte hij niet concreet. De kennelijke dreiging aan het adres van de vrouwen zou niet van Holleeder zelf komen, maar uit het milieu waartoe hij behoorde. Het Openbaar Ministerie veranderde er wel door van opvatting, en was ook voor een verhoor in beslotenheid.

De verdediging van Willem Holleeder niet. „Holleeder heeft er, na drie jaar lang door het slijk te zijn gehaald door zijn zussen en ex-vriendin, recht om ze in de ogen te kunnen kijken om het negatieve beeld dat van hem is geschetst tegenover de buitenwacht te kunnen bijstellen”, vond advocaat Sander Janssen.

De rechtbank besloot dat het verhoor in de openbaarheid moest plaatshebben. Zus Sonja die het spits afbeet bleef achter het afgeplakte glas wel onzichtbaar voor haar broer, die een rijtje naar achter moest gaan zitten.

’Ik was heel bang’

Ze had al eerder naar de politie willen stappen, „maar ik dorst het niet”, zei Sonja. „Ik was heel bang. Die angst is er altijd geweest.” Uiteindelijk gaf diezelfde angst de doorslag om toch te gaan praten met de politie. „Ik wil gerechtigheid voor Cor. Ik wil mijn kinderen recht in de ogen kunnen kijken. Mijn broer ging veel te ver.”

Sonja en Astrid zijn ervan overtuigd dat hun broer verantwoordelijk is voor de moord op Sonja’s man, Cor van Hout. „Corretje gaat toch”, zei hij herhaaldelijk. En na de succesvolle liquidatie: „Je weet wat ik met Corretje heb gedaan, hè?” Op de avond van Van Houts dood droeg hij Sonja op het huis in Spanje te verkopen om de schutters van haar eigen man te kunnen betalen. Het was geen nieuw verhaal, ze heeft het al meerdere malen verteld.

Geld was altijd de drijfveer van haar broer, vertelde Sonja. „Cor lag nog boven de grond toen hij ook diens aandelen in de Achterdam, de Alkmaarse prostitutie buurt, opeiste. Dan ben je voor mij een vieze hond.”

De Willem die in de zittingszaal zit, is niet de echte, probeerde ze ermee te zeggen. „Hij is charmant, tegenover alles en iedereen. Hij windt iedereen om zijn vinger.”

’Bij mij kwam hij alleen schreeuwen en tieren’

Zijn zussen en andere naasten behandelde hij heel anders, zegt ze. Astrid nam hij serieus. Haar niet. „Bij mij kwam hij alleen schreeuwen en tieren. En poepen.” Huilend vertelde ze dat ze dacht dat haar man en Holleeder „bloedgabbers” waren, maar dat Holleeder „overstapte” naar de kant van de schutters.

Dinsdag wordt Sonja ondervraagd door de verdediging van Willem Holleeder, en mogelijk ook al door Holleeder zelf.