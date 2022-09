Duizenden euro’s opgehaald voor repatriëren lichaam Sumanta

Dus werden diverse acties op touw gezet om het gezin te helpen. Jeugdleden van zaalvoetbalvereniging Hovocubo zamelden huis-aan-huis flessen in. Er loopt een tweede inzamelingsactie namens een tante van Sumanta. In totaal is er met de twee acties al ruim 14.000 euro ingezameld voor reis- en verblijfkosten van de ouders.

Lisa Veldhuizen woont in Hoogeveen naast de tante van Sumanta. Het werd haar via de familie duidelijk dat de ouders geen geld hebben voor de reis. „In samenwerking met de tante, mijn buurvrouw, ben ik de inzamelingsactie begonnen. We wilden in dertig dagen tienduizend euro ophalen, maar dat geld was er al op zondag. Het geld dat er meer binnenkomt, kan bijvoorbeeld worden besteed aan een gedenksteen. Het is hartverwarmend wat er gebeurt en allemaal loskomt. We horen van de ouders dat ze heel blij zijn, ondanks het gigantische verdriet. Ze zien nu ook een mooie kant van Nederland.”

’Het raakt ons’

De verdwijning van Sumanta was al lange tijd een veelbesproken onderwerp in Hoorn. „En dat is na de vondst van haar lichaam vorige week alleen maar meer geworden”, vertelt voorzitter Peter Baard van de Hovocubo-jeugd in Hoorn. „Zondag werd er in de kantine over niks anders gesproken. Het raakt heel Hoorn, we zijn hier zeer begaan met het verdriet van de ouders. En zo ontstond het idee om in actie te komen. Onze club heeft nu dik 2500 euro opgehaald.”

Het komt met giften van soms maar een paar euro. „Kinderen die hun spaarpotjes leegtrekken. We werken nauw samen met de andere actie van de tante. Opgeteld is er nu al bijna 15.000 euro binnen. Het is geen wedstrijd: we werken goed samen. We hopen dat de ouders snel naar Nederland kunnen komen”, zegt Baard. Moeder Sharmila laat vanuit Suriname weten ontzettend blij te zijn met de initiatieven. „Het is een prachtig initiatief. Heel erg veel dank aan allen die geholpen hebben.”

Na een jarenlange zoektocht naar het lichaam van de in 2018 omgebrachte zwangere studente, vertelde de voor doodslag veroordeelde Manodj B. dinsdag eindelijk aan de recherche waar hij het lichaam had begraven. De gevonden resten bleken inderdaad van Sumanta te zijn. „Ik heb mijn dochter met veel plezier naar Nederland zien vertrekken, maar nu moet ze in een doosje terugkeren’, zei de moeder van Sumanta vorige week tegen De Telegraaf.