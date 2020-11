Vrouw mist trein en stapt op goederentrein in Duitsland

Beeld ter illustratie. Ⓒ Unsplash

OSNABRÜCK - Een 26-jarige vrouw is op een goederentrein gestapt omdat ze net haar trein naar Bielefeld had gemist. Ze dacht dat de overigens lege trein voor personenauto’s ook naar die stad zou rijden en klom aan boord van het voertuig toen dat even een tussenstop maakte.