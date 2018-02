Drie aanhoudingen in moordzaak Almere

Ⓒ ANP

ALMERE - In het politieonderzoek naar de moord op Ali Motamed in Almere zijn drie verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 28, 35 en 36 jaar oud, allen afkomstig uit Amsterdam. Motamed (56) werd 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat in Almere doodgeschoten.