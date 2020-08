Weer meer dan 500 coronagevallen erbij

De regio Rotterdam-Rijnmond is de grootste brandhaard. Daar steeg het aantal besmettingen met 111. Amsterdam-Amstelland meldde vrijdag 80 nieuwe besmettingen, de helft van de 160 positieve tests op donderdag. In Haaglanden kwamen er 58 gevallen bij, in de provincie Utrecht werden 51 mensen positief getest en in Midden- en West-Brabant 45.

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland 3200 nieuwe besmettingen vastgesteld.