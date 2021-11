Premium Het beste van De Telegraaf

Winst voor Maduro in regionale verkiezingen Venezuela

President Maduro spreekt zijn aanhang toe. Ⓒ EPA

Caracas - Normaal zijn regionale en lokale verkiezingen geen wereldnieuws. Maar de stembusgang in het socialistische Venezuela van Nicolás Maduro afgelopen zondag was om drie redenen interessant. Voor het eerst sinds 2017 nam een aantal van de oppositiepartijen weer deel aan de verkiezingen. Ook waren er voor het eerst in 15 jaar internationale waarnemers toegelaten. Bovendien zag oppositieleider Juan Guaidó de stemming vooraf als een mogelijke springplank naar vrije verkiezingen in de nabije toekomst.