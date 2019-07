Gemeente Amsterdam verliest wéér rechtszaak in Slotervaartsoap

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam in de soap rond het Slotervaartziekenhuis die zich na het faillissement in oktober 2018 voltrekt. De hoofdstad wil vat houden op de toekomst van het ziekenhuispand, maar slaagt daar in ieder geval via de rechter niet in.

Onderzoek naar faillissement

In de beroepszaak werd voor de tweede keer geëist dat de curatoren van het Slotervaartziekenhuis aan de slag zouden gaan met een faillissementsonderzoek (naar de oorzaken en de rol van de oude eigenaren en bestuurders). Hoewel dit een normale taak is van de curatoren, steken ze daar nu geen energie meer in omdat er een mogelijke deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff aanstaande is, waarbij het faillissement kan worden opgeheven.

Winter en De Boer

Zadelhoff is namelijk bereid om alle schulden van het ziekenhuis te voldoen (ongeveer 50 miljoen euro). Daarmee kan het faillissement ongedaan worden gemaakt en komt het ziekenhuis (leeg, zonder inventaris en personeel) weer in handen van de oud-eigenaren, zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer.

De gemeente wil de regie houden in het ziekenhuispand en oppert een onderzoek naar de rol van die oud-eigenaren, juist omdat zij een rol spelen in het plan van Zadelhoff. De rechter wijst dit onderzoek nu voor de tweede keer af. Die vindt het verzoek van de gemeente nodeloos vertragend. De rechter stelt dat haast geboden is om via Zadelhoff tot schadeloosstelling van alle crediteuren te komen. Een onderzoek kan daarna ook nog, zeker omdat Zadelhoff en de oud-eigenaren hebben aangekondigd hier graag aan te willen meewerken.

Falend bod

De gemeente Amsterdam deed ondertussen ook een bod op het vastgoed van het Slotervaartziekenhuis. Maar dat faalde jammerlijk. Dat bod zou volgens de curatoren zeker 10 miljoen euro lager liggen dan de voorgestelde deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff.

Ook praat de gemeente met Zadelhoff en zijn in die gesprekken allerlei eisen gesteld zoals een maximale verhuurprijs (om dure exclusieve zorgbedrijfjes te weren) en beheer van de aandelen van de oud-eigenaren door Zadelhoff totdat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Winter en De Boer niets kwalijk te nemen valt. Zadelhoff wil aan alle eisen van de gemeente voldoen. Dat bleek onlangs in de rechtszaal niet genoeg voor de gemeente. Die lijkt het pand liever zelf in handen te krijgen om het te verhuren en om het gebied rond het ziekenhuis te herontwikkelen.

Erfpachtdreigement

Dat de deal met Zadelhoff nog niet aan schuldeisers is voorgelegd (die moeten akkoord gaan met het voorstel), komt omdat de gemeente op nog een manier dwarsligt. Ze heeft gedreigd om de erfpacht van het ziekenhuispand te beëindigen (een zeer ongebruikelijk middel), waarmee het pand en de grond in feite onteigend zou worden. Zadelhoff wil er eerst zeker van zijn dat de gemeente dit dreigement laat vallen.

De gemeente heeft, als het de regie in het ziekenhuispand wil houden, nog een optie. Dat is een hoger bod uitbrengen dat in de buurt komt van die 50 miljoen euro waarmee Zadelhoff alle schulden over zou nemen. Ook de rechter wijst hier in z’n uitspraak op. Pas als de gemeente met een dergelijk bod komt, worden de curatoren van het ziekenhuis enthousiast. Nu koersen zij nog volledig op de Zadelhoff-deal.