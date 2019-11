’100 km-bord straks massaal genegeerd’

De snelheidsverlaging naar 100 km/u wordt begin 2020 ’stapsgewijs’ ingevoerd. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het landelijk handhaven van de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur is volstrekt onmogelijk, waarschuwt oud-verkeersofficier Koos Spee. „Je zal ontiegelijk veel radarwagens moeten inzetten. Maar die capaciteit is er gewoon niet.” Of er meer gecontroleerd gaat worden, wordt nu onderzocht.