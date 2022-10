Inwoner Sittard wint miljoenenbedrag in Postcode Loterij: ’Wil nieuwe kozijnen’

Gaston Starreveld verraste hem tijdens de zogeheten Miljoenennacht met de cheque. De man speelde als enige mee met drie loten en won daarom 333.333 euro per lot.

De man, die met zijn voornaam Frank heet, was behoorlijk ondersteboven van de prijs. „Ongelofelijk! Zo’n groot bedrag had ik absoluut niet verwacht. Ik vind mijn werk heel leuk, maar misschien kan ik nu iets eerder stoppen met werken. En ik wil nieuwe kozijnen voor mijn appartement.”

Eerdere prijzen

Het is niet de eerste keer dat er een grote prijs in Sittard valt. Zes jaar geleden nog werd een reeks inwoners van de Heinseweg, aan de rand van de Sittardse binnenstad, op slag miljonair toen zij de zogeheten Kanjerprijs van in totaal bijna 22 miljoen in de wacht sleepten.

Maar ook recenter was het raak in Sittard. De PostcodeStraatprijs viel in september in de Jupiterstraat. Toen waren er veertien winnaars. Het is ook nog geen jaar geleden dat inwoners van de Margrietlaan in Sittard royaal in de prijzen vielen in de Postcode Loterij. Deelnemende bewoners mochten toen een kwart miljoen euro verdelen.