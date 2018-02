Weggevlogen zeearend Lady Maya gevangen in Goirle

De afgelopen dagen werd Lady Maya veelvuldig gespot in en rond Tilburg. Medewerkers van de Beekse Bergen probeerden het dier steeds te lokken. Maandagmiddag slaagden ze daar rond 15.00 uur in.

Gelokt door vaste verzorger

Zeearend Lady Maya werd in Goirle geroepen door haar vaste verzorger en kwam meteen naar hem toe, laat de Beekse Bergen weten. Inmiddels is de vogel in een busje teruggebracht naar de Beekse Bergen.

Bekijk ook: Beekse Bergen is zeearend al 2 dagen kwijt

Sinds haar vlucht werd dagenlang met man en macht naar de grote roofvogel gezocht. Op diverse plaatsen in de ruime omgeving van het park werd de zeearend gezien. De Beekse Bergen bedankt alle betrokkenen voor de hulp en de tips.

’Icoon’

Al 27 jaar woont de vogel in de Beekse Bergen. Ze wordt gezien als het ’icoon’ van het park. Normaal gesproken komen Amerikaanse zeearenden alleen voor aan de kusten van Canada en de Verenigde Staten. De beesten hebben een spanwijdte van zo’n 2,5 meter.