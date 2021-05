Bekende influencers van Bali gezet na ’grap’ met mondmasker

De Indonesische autoriteiten konden niet lachen om de video, die twee weken geleden werd geplaatst. In de video is te zien dat het duo door een supermarkt loopt. Als medewerkers van de supermarkt in de buurt komen, houdt Leia Se haar mond dicht, zodat het personeel niet ziet dat de influencer een geschminkt mondkapje draagt. „Niemand heeft het gemerkt! Zelfs de beveiliging niet. Ik kan niet geloven dat dit werkt.” Het is in Indonesië verplicht om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes.

Tekst loopt door onder de video:

Hoewel mensen die zich niet aan de regels houden normaal gezien eerst een boete krijgen voor ze het land uit moeten wil de politie nu dat het tweetal meteen vertrekt. „Dat is de enige juist sanctie”, zegt politieagent Dewa Nyoman Rai. „Ze provoceren opzettelijk en houden zich niet aan de gezondheidsrichtlijnen”.

Spijt

In een videoverklaring waarin de twee te zien zijn met hun advocaat verontschuldigen ze zich voor hun gedrag. ,,Het doel van deze video was helemaal niet om respectloos te zijn of mensen aan te moedigen om geen masker te dragen”, zegt Lin.

De twee worden zo snel mogelijk het land uitgezet.