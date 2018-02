Twee Syriëgangers langer vast

Volgens hun advocaat André Seebregts is het bewijs heel mager dat Houssaine Z. en Saad C. (beiden 29) werkelijk hebben meegevochten in Syrië. Volgens hem staat zelfs niet vast of ze er überhaupt geweest zijn. „Er heeft zich niemand gemeld die hen daar heeft gezien”, zegt Seebregts.

’Gewonden verzorgen’

Hun familieleden verklaren echter dat een van de mannen heeft opgebeld om te zeggen dat hij en zijn vriend gewonden verzorgden bij de jihadistische groep. Zeker is ook dat de twee in het Turkse Gaziantep waren, een bekende doorvoerhaven vlak bij de Syrische grens waar veel Nederlandse jihadi’s een tussenstop maakten op weg naar het kalifaat.

Justitie vindt het daarom logisch dat de twee wel degelijk in Syrië zijn geweest. „Waarom zou je jezelf in een telefoongesprek ernstig belasten als het niet waar is”, vroeg de officier zich af. „De familieleden hebben ook geen belang om hun eigen familielid te beschuldigen.”

’Lidmaatschap ernstig feit’

Wat hem betreft is lidmaatschap van Al-Nusra een ernstig feit. „Je zou het bijna vergeten omdat we het zo vaak over IS hebben, maar al-Nusra is onderdeel van al-Qaeda, een van de meest gevreesde terroristische organisaties die er zijn.”

De zaak tegen de twee Rotterdammers is al begonnen terwijl ze nog niet in Nederland waren. Dinsdag staan nog tien Syriëgangers terecht terwijl ze vermoedelijk nog in het strijdgebied zijn of mogelijk gesneuveld. Het Openbaar Ministerie wil met deze ’verstekzaken’ een signaal afgeven dat afreizen naar het strijdgebied niet betekent dat de jihadi’s aan justitie kunnen ontkomen.