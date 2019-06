Deze series moet je kijken: atoomrampen, duivelse streken en Brabantse boeven

Die vuurspuwende draak uit Game of Thrones is nog maar net achter de horizon verdwenen en seriebingejunkies overal zijn al weer lyrisch over nieuwe niet te missen tv-avonturen. Het docu-drama over de ramp bij de kerncentrale in Tsjernobyl wordt zelfs met zo’n buzz omgeven dat het de nummer 1 positie van Breaking Bad op gezaghebbende website IMDB bedreigt. Tsjernobyl is niet het enige wat je kijktijd waard is: we selecteren vijf waardige binge-opties.