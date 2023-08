CDA-voorzitter Hans Huibers treedt af na kritiek op functioneren

Huibers was minder dan twee jaar voorzitter van het CDA. De partij is momenteel op zoek naar een lijsttrekker die het CDA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november uit het slop moet trekken. Maandag wordt de kandidaat gepresenteerd. De procedure – die onder verantwoordelijkheid van Huibers valt – loopt al weken en gaat veel CDA’ers veel te traag.

„In de afgelopen dagen zijn er berichten in de media over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt”, laat Huibers weten in zijn verklaring. „De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo'n omgeving kan en wil ik niet werken. Ik wil de presentatie en start van de nieuwe lijsttrekker niet belasten met een discussie over mijn persoon en functie. Om die reden heb ik besloten om mijn functie per direct ter beschikking te stellen.”