KLM wijkt uit voor vulkaan

De vertragingen blijven beperkt tot hooguit 20 minuten en kunnen in geval van gunstige wind zelfs worden ingelopen, laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten.

De vulkaan spuwt wolken as de lucht in tot wel 5 kilometer hoogte. Het regionale adviescentrum voor vulkanische as in Darwin in Australië heeft in verband daarmee een waarschuwing aan luchtvaartmaatschappijen gegeven.