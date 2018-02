Veiligheidstsaar stilletjes weg uit Stopera

Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen bevestigt dat IJzelendoorn vorige week zijn werkplek heeft verlaten. „Hij heeft vorige week aangegeven dat hij iets ander gaat doen en nieuwe aanbiedingen heeft gekregen”, zegt hij. „Omdat hij inmiddels veel opdrachten kreeg aangeboden”, valt er te lezen op het intranet van de Stopera, „treedt hij binnenkort al terug.” De werkelijkheid is echter dat hij vorige week al plots zijn biezen pakte.

IJzelendoorn zou eigenlijk pas op 30 juni a.s. vertrekken om weer als zelfstandige aan de slag te gaan, zo kondigde hij in een interne e-mail die De Telegraaf te zien kreeg aan. Daarin schreef IJzelendoorn dat hij eind vorig jaar al had willen vertrekken. Hij zegt dat hij werd gevraagd aan te blijven om Jozias van Aartsen te ondersteunen, die nu waarnemend burgemeester is.

’Een natuurlijk moment’

De vertrekkende veiligheidstsaar van de Stopera noemde 30 juni ’een natuurlijk moment’ om te stoppen. ’De bestrijding van radicalisering staat momenteel in de belangstelling maar heeft mijn keuze niet beïnvloed’, bezwoer IJzelendoorn. Bronnen op het stadhuis bestrijden die lezing echter: zij stellen dat de topambtenaar al langer op de hoogte was van de vernietigende inhoud van de rapporten en hij de bui zag hangen en nu geen verantwoording hoeft af te leggen.