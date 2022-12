Boze anarchisten lijmen deur Leids Oranjehuis dicht

De actiegroep is actief in de Leidse regio en de Bollenstreek en is gevestigd aan de Middelstegracht in Leiden. De Zwarte Tulp schrijft: ’Tijdens de voorbereidingen van dit WK zijn 6500 mensen gestorven en nog duizenden meer hebben jarenlang gedwongen onder onmenselijke omstandigheden moeten werken. Dit is allemaal het gevolg van de keuzes van de corrupte bestuursleden van de FIFA. Iedereen die naar de voetbalwedstrijden van dit WK kijkt, geeft aan achter deze keuzes van de FIFA te staan’.

Het ’Oranjehuis’ is op wedstrijdavonden van het Nederlands elftal een soort café, waar het voetbal op grote schermen wordt vertoond. Op de deur van het Pesthuis schreven de activisten: ’Oranjehuis, krijg de pest’ en ze deden lijm in het slot van de deur. De politie doet onderzoek naar het vandalisme.