’Het virus leidt niet meer tot een enorme druk op de zorg’ Alle GGD-straten dicht na laatste coronatest: ’Lekker, we zijn er eindelijk van af’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Johan Gielen neemt op een GGD-locatie in Tiel voor de allerlaatste keer een coronatest af. Ⓒ Rias Immink

Tiel - Het is officieel zover: alle GGD-teststraten zijn na bijna drie jaar gesloten. Vrijdag werd in Tiel symbolisch de laatste coronatest afgenomen. „Dit is het einde van een tijdperk.”