Transavia: 75 procent reizigers op bestemming

„Wij hebben duizend passagiers omgeboekt, wat betekent dat ze op een andere dag vliegen. Voor tweeduizend passagiers kijken we nog naar een oplossing.” Vliegtuigen van Transavia bleven tussen 06.00 uur ’s ochtends en het middaguur aan de grond staan. Piloten staakten wegens een al maanden durend conflict over een nieuwe cao. Dertig geplande vluchten op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven werden geannuleerd of liepen vertraging op.

Transavia heeft van de pilotenvakbond VNV nog niet gehoord of er meer stakingen op stapel staan. Directeur Mattijs ten Brink van Transavia zei eerder „teleurgesteld” te zijn dat passagiers de gevolgen van het conflict ondervinden. De VNV zegt dat het Transavia nu wel duidelijk is dat het ze menens is.