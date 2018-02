Inbreker kijkt zelf meegenomen porno-dvd op pc winkeleigenaar

Ⓒ Still video KCBS

LOS ANGELES - Een dakloze man uit Los Angeles brak in bij een hairextension-winkel en maakte het zichzelf lekker thuis. De inbreker vertoefde 25 minuten in de shop en besloot na het stelen van geld en creditcards het er nog even van te nemen. Tijdens een jointje deed hij de pc van de winkel aan om porno te gaan kijken. En niet zomaar een erotische video; hij had namelijk zélf een dvd meegenomen.