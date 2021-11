Koning Willem-Alexander doet subsidieaanvraag voor 7 ton per jaar voor Kroondomein Het Loo

Het gaat om een bedrag van circa 700.000 euro per jaar, dat in zes jaar optelt tot 4,2 miljoen euro. Het is jaarlijks ongeveer een ton minder dan het kroondomein nu ontvangt voor het natuurbeheer. De totale kosten tellen volgen rentmeester Arno Willems op tot ruim boven de vijf miljoen. Het verschil wordt bijgelegd uit activiteiten op het terrein, zoals de verpachting van landbouwgrond, een restaurant en woningen.

Schapen laten grazen

Het gemeenschapsgeld moet worden ingezet om schapen te laten grazen in het domein. Verder worden er mensen mee betaald die het bos gaan onderhouden en gaan maaien. Ook de vegetatie van leemkuilen op het Kroondomein verdient volgens de rentmeester aandacht.

Het geld wordt niet gebruikt om de wildpopulatie op orde te houden, die gelden worden al verstrekt via de jaarlijkse begroting van de koning.

Voorwaarden

Dit jaar werd besloten dat het Kroondomein zich aan dezelfde voorwaarden moest houden als andere gebieden, wilde het aanspraak kunnen maken op een bepaalde subsidie. Dat betekent dat een groot deel van het terrein niet meer ruim drie maanden maar nog slechts een paar dagen per jaar gesloten zou mogen worden voor het publiek.

Willem-Alexander ziet nu af van die specifieke subsidie, maar houdt wel vast aan een aantal andere. Die kennen niet ruime openstelling als voorwaarde, waardoor er aan de openstelling van het Kroondomein niets verandert. Net als nu is straks een deel het hele jaar open, een deel het hele jaar dicht (rustgebieden en ecoducten) en het grootste gedeelte zo’n negen maanden open.

Jagen tijdens sluiting

De koninklijke familie gebruikt dit laatste gebied om tijdens de sluiting te jagen, volgens premier Rutte gemiddeld overigens minder dan een keer per jaar. Het afschieten van wild is ook onderdeel van het op orde houden van de dierenpopulatie in het domein.

Jagen is een familietraditie van de Oranjes. Onlangs bleek uit het boek van Claudia de Breij over prinses Amalia dat de koning zijn dochter op cursus heeft gestuurd om een jachtakte te behalen. Als zijn opvolger zal ze het Kroondomein uiteindelijk van hem overgedragen krijgen. „Je moet in elk geval de kennis hebben”, had hij aan zijn dochter gezegd. Of ze er dan later iets mee wil, moest ze tegen die tijd maar bekijken.

Staatsbezoek Noorwegen

Willem-Alexander liet in de marge van het staatsbezoek aan Noorwegen al blijken dat hij van plan was om subsidie aan te vragen. Dat is sinds vrijdag een feit. De subsidieaanvraag is ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het ministerie van Landbouw is verantwoordelijk voor het toekennen van het geld. Verantwoordelijk minister Schouten zal de Tweede Kamer laten weten of ze dit doet.