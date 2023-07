Man uit Geldrop in Duitsland opgepakt om schietpartij Eindhoven

De Utrechter werd maandag bij de ingang van een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven doodgeschoten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Na de schietpartij was de dader voortvluchtig en bleek hij na onderzoek in Duitsland te zitten, meldt de politie. In een woning in de plaats Haltern am See, vlak bij de Nederlandse grens, is de verdachte aangehouden.

De verdachte zit nog vast in Duitsland en wacht op zijn overlevering, meldt de politie. De toedracht van de schietpartij is nog onbekend.