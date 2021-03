’Huurders woonboot in beeld’ bij klopjacht op daders steekpartij Groningse agent

Ⓒ Raymon Roersma

GRONINGEN - De politie zit twee verdachten op de hielen, die ervan verdacht worden deze week een agent van de politie in Groningen zeer zwaar te hebben verwond. De diender werd in zijn gezicht gestoken en vocht enige tijd voor zijn leven. Het spoor leidde vrijdag naar een woonboot in de Martinistad. De verdachten zouden twee jonge Amerikaanse huurders zijn.