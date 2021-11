Mesdreiger neergeschoten op station in Parijs

Dat meldt persbureau Reuters. Volgens Franse media werd de man staande gehouden door de spoorwegpolitie omdat hij geen mondkapje droeg en hij weigerde er een op te zetten nadat hem dat werd verzocht.

Vervolgens pakte hij een mes en stormde op de agenten af terwijl hij ’Allahu Akbar’ schreeuwde. De agenten schoten de man neer. Volgens buitenlandse media werd de man twee keer in de borststreek geraakt.

De man is met spoed in kritieke toestand naar ziekenhuis overgebracht. „De twee agenten gebruikten hun dienstwapen om zich te verdedigen en de man te stoppen”, zegt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF in een verklaring.

Volgens zijn identiteitspapieren gaat het om een man die in 1974 is geboren en al bekend is bij de politie vanwege eerdere bedreigingen en geweldplegingen. Het is niet duidelijk of de man bekend was bij de Franse inlichtingendiensten. De politie onderzoekt of er sprake is van poging tot doodslag van iemand in een openbaar ambt, terrorisme en geweld met wapens.