Women on Waves krijgt aanvragen uit de VS voor abortusschip

Het hooggerechtshof in de Verenigde Staten verwierp onlangs het landelijke recht op abortus, wat betekent dat staten er nu zelf over mogen beslissen. Ongeveer de helft van de vijftig staten vaardigt inmiddels wetten uit om de toegang tot abortus te beperken.

„Er is enorme paniek en veel wanhoop”, zegt Gomperts tegen EenVandaag. Op het abortusschip van Women on Waves kunnen zwangerschappen worden afgebroken buiten de territoriale wateren van landen waar abortus illegaal is. De organisatie gaat het schip op dit moment nog niet inzetten in de VS, aldus Gomperts. Wel verspreidt ze abortuspillen. „Daar is nu enorm veel vraag naar.”

„De rechters die deze uitspraak hebben geschreven die zitten er nog zo’n 30 jaar”, zegt ze verder tegen EenVandaag. „Dus dit probleem blijft wel even. Op korte termijn proberen we vrouwen te helpen als ze moeten reizen of medicatie nodig hebben.”