OORLOG IN OEKRAÏNE Nog een jaar, en dan is de oorlogskas van president Poetin leeg: Russische invasie geldverslindend

Door Peter Mijlemans Kopieer naar clipboard

MOSKOU - Nieuwe kopzorgen voor het Kremlin. Vanuit meerdere plaatsen in Rusland duiken protestfilmpjes op: rekruten of hun familie klagen dat het beloofde geld uitblijft. Om vrijwilligers naar het front te trekken, hield Moskou flinkse sommen geld voor, maar het is nog maar de vraag hoe reëel die bedragen zijn. Oorlog voeren is geldverslindend: volgens schattingen kost de invasie in Oekraïne Rusland zo’n 900 miljoen euro per dag.